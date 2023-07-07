مرسى علم يستقبل 132 رحلة طيران دولية

يستعد مطار مرسى علم الدولي، الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت، حتى الجمعة المقبل، لاستقبال 132 رحلة طيران دولية، وذلك بعد ارتفاع معدلات الوصول عن الأسبوع الماضي بواقع 9 رحلات، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على السياح فور وصولهم أرض المهبط.

وكشفت جداول التشغيل الأسبوعية عن أن الرحلات التشيكية بين أعلى الجنسيات الوافدة لمطار مرسى علم الدولي، خلال الأسبوع المقبل، وأن أغلب الرحلات الوافدة تصل من 11 دولة أوروبية بينها: التشيك، بولندا، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية.

وتشهد فنادق مدينة الغردقة ومرسى علم، حالة من الرواج في نسب الإشغالات، حيث وصلت نسب الإشغال لـ100% في معظم الفنادق بمدينة الغردقة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم الصيف للمصريين الذين حصلوا على أعلى إشغالات، ثم تلتها السياحة الألمانية والأوروبية بشكل عام، وتصدّرت السياحة التشيكية الأعلى وصولًا لمرسى علم.