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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف أبرز مناقشات مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلى على جنين

مجلس الأمن
مجلس الأمن

كشف ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أبرز القرارات والمناقشات على طاولة مجلس الأمن في جلسته اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي على جنين.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن، وذلك بعد العدوان السافر من الجانب الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 116 وتهجير أكثر من 3500 فلسطيني.

وأضاف أن الجلسة ستكون مغلقة وهناك طلبات من الجانب الفلسطيني تتمثل في تنفيذ القرار رقم 904 الذي ينص على حماية الشعب الفلسطيني، وهو الطلب نفسه الذي طلبته الخارجية المصرية وبعض الدول العربية مثل السعودية والأردن والإمارات.

وتابع: "هناك شبه تأييد من الولايات المتحدة الأمريكية في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرًا إلى أن المندوب الفلسطيني السفير رياض منصور سيعرض العديد من الطلبات الفلسطينية. 

واستكمل: "منذ أسابيع كانت هناك طلبات من الرئيس الفلسطيني أبومازن في الأمم المتحدة بتنفيذ أبسط القرارات التي جاءت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث قال إنه يريد ولو تنفيذ قرار واحد على أرض الواقع".

وأردف: "من المقرر أن تشهد الجلسة أيضًا طلبات بتنفيذ قرارات الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018 التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وكف يد الجيش الإسرائيلي في الهجوم وقتل أبناء الشعب الفلسطيني".

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