"القاهرة الإخبارية": تشييع جنازة شهيدى الاقتحام الإسرائيلى بنابلس بعد صلاة الجمعة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنه سيتم تشييع جنازة شهيدي عملية الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس اليوم بعد صلاة الجمعة.

وأضافت، في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية،" قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلًا، حيث أسفرت عملياتها عن استشهاد مواطنين اثنين و3 إصابات كما ورد من وزارة الصحة".

وتابعت: "تطورت الأحداث عندما دخلت قوة من المستعربين والقوات الخاصة إلى قلب مدينة نابلس، ثم دخلت تعزيزات من قبل قوات الاحتلال من أجل مساندة هذه القوى الخاصة".

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: "قوات الاحتلال انسحبت بتعزيزاتها الكبيرة من الموقع بعدما اعتقلت شابين اثنين، والمصادر الصحفية تتحدث عن أن هذين الشابين من المقاومين، كما عبثت بمحتويات المنازل في نابلس، وجميع الإصابات تتراوح بين متوسط وخفيفة".