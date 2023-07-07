ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تجهيزات مختلفة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

اختلفت تجهيزات المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره المغربي في نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، عن باقى المباريات التى خاضها طوال البطولة، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة فى الحادية عشرة مساء غد السبت.

وحجز المغرب ومصر مقعديهما في أولمبياد باريس 2024، بعدما اجتازا مالي وغينيا على الترتيب في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا التى تختتم فعالياتها غدا فى الرباط.

وركز البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على النواحى المعنوية بشكل أكثر فى إعداد وتجهيز اللاعبين لهذه المباراة باعتبارها أمام فريق عربي دائما ما تحمل مبارياته مع منتخب مصر مزيد من التوتر.

وتركزت كلمات ميكالي للاعبيه أثناء التدريبات والمحاضرات، حول كيفية الهدوء وعدم التوتر خلال المباراة، بهدف تقديم آداء جيد وتحقيق الفوز على المنتخب المغربى فى عقر داره والعودة إلى مصر باللقب الغالي.

ولم يغفل المدرب البرازيلي تذكير لاعبيه بأنهم طوال فترة تواجده لم يخسروا أي مباراة سواء على الصعيد الرسمي أو اللقاءات الودية، الأمر الذى يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على هذا السجل المشرف طوال الفترة الماضية، واكمال المشوار بشكل رائع.

كما ركز ميكالي على كيفية استغلال اهم نقاط الضعف فى صفوف المنتخب المغربى، الذى يتمثل فى الشق الدفاعي، بعد اهتزاز شباك الاسود اربع مرات خلال البطولة عكس منتخب مصر صاحب الشباك النظيفة حتى الأن.

ويواجه عصام الشرعي، مدرب الأسود، مشكلة قبل مواجهة الفراعنة، تتمثل في الارتباك الذي يعاني منه خط الدفاع. 

وتلقت شباك المغرب 4 أهداف منذ بداية البطولة، بمعدل هدف في كل مباراة، وهو رقم لا يرضي الشرعي الذي أكد ذلك بعد مباراة مالي. 

وتجلى ارتباك عصام الشرعي بخصوص خط الدفاع من خلال التغييرات التي يقوم بها في هذا المركز في المباريات. 

وأشرك الشرعي في مباراة غينيا رضوان حلحال ثم أيمن الوافي أمام غانا، كما أشرك شادي رياض أمام الكونغو ومالي.

المنتخب الأوليمبي مصر المغرب اولمبياد باريس 2024 كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

الأكثر قراءة

مصرع شخص سقط من أسانسير فى دارالسلام

النيابة تطلب تحريات المباحث وتشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار الجمرك بالإسكندرية

كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

الأحكام فى أسبوع|براءة يوسف بطرس غالى والإعدام لقاتل شاب دافع عن شقيقته

مصرع 3 متأثرين بإصابتهم فى حريق منزل بقرية جنوب الأقصر

"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط 3 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين