تجهيزات مختلفة للمنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب فى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

اختلفت تجهيزات المنتخب الأوليمبي لمواجهة نظيره المغربي في نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، عن باقى المباريات التى خاضها طوال البطولة، وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة فى الحادية عشرة مساء غد السبت.

وحجز المغرب ومصر مقعديهما في أولمبياد باريس 2024، بعدما اجتازا مالي وغينيا على الترتيب في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا التى تختتم فعالياتها غدا فى الرباط.

وركز البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، على النواحى المعنوية بشكل أكثر فى إعداد وتجهيز اللاعبين لهذه المباراة باعتبارها أمام فريق عربي دائما ما تحمل مبارياته مع منتخب مصر مزيد من التوتر.

وتركزت كلمات ميكالي للاعبيه أثناء التدريبات والمحاضرات، حول كيفية الهدوء وعدم التوتر خلال المباراة، بهدف تقديم آداء جيد وتحقيق الفوز على المنتخب المغربى فى عقر داره والعودة إلى مصر باللقب الغالي.

ولم يغفل المدرب البرازيلي تذكير لاعبيه بأنهم طوال فترة تواجده لم يخسروا أي مباراة سواء على الصعيد الرسمي أو اللقاءات الودية، الأمر الذى يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على هذا السجل المشرف طوال الفترة الماضية، واكمال المشوار بشكل رائع.

كما ركز ميكالي على كيفية استغلال اهم نقاط الضعف فى صفوف المنتخب المغربى، الذى يتمثل فى الشق الدفاعي، بعد اهتزاز شباك الاسود اربع مرات خلال البطولة عكس منتخب مصر صاحب الشباك النظيفة حتى الأن.

ويواجه عصام الشرعي، مدرب الأسود، مشكلة قبل مواجهة الفراعنة، تتمثل في الارتباك الذي يعاني منه خط الدفاع.

وتلقت شباك المغرب 4 أهداف منذ بداية البطولة، بمعدل هدف في كل مباراة، وهو رقم لا يرضي الشرعي الذي أكد ذلك بعد مباراة مالي.

وتجلى ارتباك عصام الشرعي بخصوص خط الدفاع من خلال التغييرات التي يقوم بها في هذا المركز في المباريات.

وأشرك الشرعي في مباراة غينيا رضوان حلحال ثم أيمن الوافي أمام غانا، كما أشرك شادي رياض أمام الكونغو ومالي.