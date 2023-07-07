كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن مبادرة "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة، ويكفي القول إن هذه المبادرة تلقت الإشادات الدولية العديدة منذ انطلاقها.

وأضاف الجالي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في 25 فبراير 2021 أكد أن هذه المبادرة أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا، وذلك من خلال تحسين الحياة المعيشية للفئات الأشد احتياجًا، إضافة إلى أنها تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح الكاتب الصحفي أنه تم إدراج برنامج "حياة كريمة" في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، وهذا يُعد بمثابة اعتراف بدور مصر الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة استمرت حتى شهر أكتوبر 2022، حيث إن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المستهدفة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري.