"شينخوا": مصر تسعى لتكون بوابة إفريقيا للاستثمارات الصينية

قال خبير اقتصادي لوكالة شينخوا الصينية، أن مصر تسعى جاهدة لأن تكون بوابة إفريقيا للاستثمارات الصينية، بعد تعزيز تعاونها الاقتصادي مع بكين.

وقال محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف لوكالة أنباء شينخوا، إن الصين توفر بيئة تجارية واقتصادية لا مثيل لها، بما في ذلك شروط وأحكام الاستثمار، وتحافظ على النمو الاقتصادي السريع مع الحفاظ على الاستقرار.

- الصين تتمتع باستقرار في النمو ولديها احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية

وأضاف "عبدالغني"، إن الصين تتمتع باستقرار في النمو والتضخم ولديها احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تساعدها في السيطرة على التضخم وتعزيز النمو والإنفاق، مشيرا إلى أن الصين باعتبارها أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم تتمتع بقدرة هائلة على امتصاص الصدمات الخارجية، وبالتالي فهي الأقل تأثراً بعدم اليقين الاقتصادي العالمي الحالي وتراجع الاستثمار.

وقال "عبدالغني"، "إذا نظرنا إلى أوروبا نجد أنها تعاني من مشاكل في إمدادات الطاقة وتعاني من ارتفاع التضخم وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وينطبق الشيء نفسه على الاقتصاد الأمريكي، الذي يواجه أيضًا العديد من المشاكل".

- استخدام العملة الصينية في التجارة يعزز الثقة والاستقرار والتقدم في الاقتصاد الصيني

وتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا أعلى في عام 2023، خاصة بعد التعاون الاقتصادي الكبير الذي أقامه مع العديد من الدول الأخرى، موضحا أن الصين وقعت اتفاقيات مع عدد كبير من الدول لاستخدام العملة الصينية في التجارة، مما يعزز الثقة والاستقرار والتقدم في الاقتصاد الصيني.

وسيكون من مصلحة كل من الصين ومصر زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، خاصة أن الصين قد ترغب في التعامل باليوان في وقت تعاني فيه مصر من أزمة حادة ناجمة بشكل رئيسي عن النقص في الولايات المتحدة.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن مصر أبدت انفتاحا كبيرا على تعميق تعاونها الاقتصادي مع الصين خلال العامين الماضيين خاصة منذ بداية عام 2023، مضيفًا كانت هناك مذكرة تفاهم بين البلدين لإصدار سندات باندا تعادل 500 مليون دولار أمريكي".

وتعليقًا على التأثير المحتمل لوباء كورونا على الاقتصاد الصيني، قال "عبدالغني" إن الصين أولت أقصى قدر من الاهتمام للأزمة، وتمكنت من الخروج منها بأقل الخسائر البشرية.