7 مقترحات لزيادة حجم الصادارات المصرية

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن زيادة حجم الصادرات المصرية هدف استراتيجي يسعى إليه العديد من الدول لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لكيفية نجاح مصر في زيادة حجم الصادرات المصرية فإن عناصر النجاح تتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مستمرة لتعزيز القدرات التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال لدعم الشركات والصناعات المحلية.

وأوضح بعض العوامل التي تساهم في نجاح مصر في زيادة حجم الصادرات المصرية:

1- التنوع: تسعى مصر لتنوع منتجاتها المصدرة لتشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنتجات الكيماوية، والسياحة، والخدمات المالية، هذا التنوع يقلل من التعرض للمخاطر ويوسع قاعدة العملاء المحتملين.

2- تحسين بنية البنية التحتية: تعمل مصر على تحسين بنية البنية التحتية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، وتشمل هذه الجهود تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- السياسات التجارية المواتية: اتخذت مصر سياسات تجارية مواتية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.

3- السياسات التجارية المواتية: اتخذت مصر سياسات تجارية مواتية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية، وقد وقعت على اتفاقيات تجارية مع عدة دول وتكتلات اقتصادية لخفض الحواجز التجارية وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

4- تعزيز التسويق والترويج: تهتم مصر بتعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الخارج.

وتشمل هذه الجهود المشاركة في المعارض التجارية الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وإنشاء منصات إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية.

5- التعاون الدولي: تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، وتقوم بالتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف.

6- تحسين بيئة الأعمال: تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير التدريب والتطوير للعمالة.

7- التركيز على الجودة والابتكار: تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة المنتجات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المختلفة، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية.