ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

7 مقترحات لزيادة حجم الصادارات المصرية

صادارات
صادارات

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن زيادة حجم الصادرات المصرية هدف استراتيجي يسعى إليه العديد من الدول لتعزيز اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لكيفية نجاح مصر في زيادة حجم الصادرات المصرية فإن عناصر النجاح تتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا مستمرة لتعزيز القدرات التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال لدعم الشركات والصناعات المحلية. 

وأوضح بعض العوامل التي تساهم في نجاح مصر في زيادة حجم الصادرات المصرية:

1- التنوع: تسعى مصر لتنوع منتجاتها المصدرة لتشمل قطاعات متعددة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والملابس، والمنتجات الكيماوية، والسياحة، والخدمات المالية، هذا التنوع يقلل من التعرض للمخاطر ويوسع قاعدة العملاء المحتملين.

2- تحسين بنية البنية التحتية: تعمل مصر على تحسين بنية البنية التحتية لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير، وتشمل هذه الجهود تطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- السياسات التجارية المواتية: اتخذت مصر سياسات تجارية مواتية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.

3- السياسات التجارية المواتية: اتخذت مصر سياسات تجارية مواتية لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية، وقد وقعت على اتفاقيات تجارية مع عدة دول وتكتلات اقتصادية لخفض الحواجز التجارية وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

4- تعزيز التسويق والترويج: تهتم مصر بتعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الخارج.

وتشمل هذه الجهود المشاركة في المعارض التجارية الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، وإنشاء منصات إلكترونية للترويج للمنتجات المصرية.

5- التعاون الدولي: تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، وتقوم بالتفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف.

6- تحسين بيئة الأعمال: تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز للشركات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوفير التدريب والتطوير للعمالة.

7- التركيز على الجودة والابتكار: تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة المنتجات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المختلفة، وتعمل على تطبيق المعايير الدولية.

التنمية المستدامة التنمية المستدام التعاون الاقتصاد الزراعة والصناعات الغذائية الرقابة الصناعية الصناعات المحلية الصناعات المختلفة

الأكثر قراءة

هينزلوا المياه فى أمان.. اللواء محمد الشريف يوضح فكرة شاطئ «لذوى الهمم»

عبدالحليم قنديل: هجوم كييف المضاد "فشل مطلق"

بعد كارثة الغواصة "تيتان".. شركة رحلات استكشافية تتخذ قرارًا عاجلًا

عمرو مصطفى: "أهلى بيشفقوا عليا.. بعانى من فرط حركة وروحت لطبيب نفسى"

اللواء محمد الشريف يوضح مشروعات البنية الأساسية فى مدينة الإسكندرية

شافكى المنيرى: "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أسامة أنور عكاشة" فى يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا