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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري يتخطى "الحدود" ويصل لربع نهائي الكأس

المصري وحرس الحدود
المصري وحرس الحدود

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق فوزًا صعبًا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

كان فريق حرس الحدود قد بادر بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق فلانتين أودو قبل أن يدرك عبد يحيى التعادل لصالح المصري مع بداية الشوط الثاني.

واستطاع إيمانويل ديفيد أن يسجل الهدف الثاني لصالح حرس الحدود في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من أودو قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستكمل الحرس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه إبراهيم القاضي في الدقيقة 70 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثاني.

وعاد المصري من بعيد ليسجل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 89 عن طريق إلياس الجلاصي من ركلة جزاء.

وفي الوقت الإضافي وتحديدا في الدقيقة 113، أحرز فرانك إيتوجا هدف الفوز والتأهل من تسديدة صاروخية.

وتأهل المصري البورسعيدي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، منتظرًا الفائز من مباراة الأهلي والداخلية.

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