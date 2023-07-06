رسميًا.. ميلان يضم نجم لاتسيو في صفقة انتقال حر

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، تعاقده مع الأرجنتيني لوكا روميرو قادمًا من لاتسيو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على عقد لمدة 4 سنوات حتى يونيو 2027، وسيرتدي القميص رقم 18 مع الروسونيري.

وقال روميرو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ميلان " الانتقال إلى ميلان حلم قد تحقق فهو فريق صاحب تاريخ كبير. سان سيرو ملعب عظيم وأردت اللعب هناك دائمًا".

وأضاف " أتيت هنا للتعلم من لاعبين كبار والتدرب معهم، ولدي ثقة كبيرة في أنني سأتطور".

وتابع: "حلم الطفولة قد تحقق وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا، ومركزي المفضل هو اللعب خلف المهاجم وهو نفس مركز براهيم دياز".

واختتتم: "لطالما شاهدت رونالدينيو وكاكا في مركزي وأحببتهم كثيرًا".