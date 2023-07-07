أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 7-7-2023

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصرية – ليسجل 2170 جنيها للبيع.

وأرجعت الشعبة العامة للذهب تراجع أسعار الذهب إلى استقرار أسعار الصرف مع تراجع سعر الذهب العالمي، مؤكدة أنه لا توجد ارتفاعات مفاجئة حتى نهاية الأسبوع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,457 جنيها، وللشراء 2,480 جنيها.

الذهب عيار 22: بيع 2,252 جنيها، وللشراء 2,273 جنيها.

الدهب عيار 21: بيع 2,150 جنيها، وللشراء 2,170 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,843 جنيها، وللشراء 1,860 جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,433 جنيها، وللشراء 1,447 جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,229 جنيها، وللشراء 1,240 جنيها.

الأونصة: بيع 76,417 جنيها، وللشراء 77,128 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 17,200 جنيه، وللشراء 17,360 جنيها.

الكيلو الذهب: بيع 2,457,143 جنيها، وللشراء 2,480,000 جنيه.

سعر الجنيه الدهب والسبائك

سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 268655 جنيها

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 134595 جنيها

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 268815 جنيها

ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 4730 جنيها

نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 9465 جنيها

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 9955 جنيها

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5085 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 19905 جنيهات

جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18835 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 19090 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من ايجيبت جولد EGYPT GOLD : 19015 جنيها