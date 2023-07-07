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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 7-7-2023

الذهب
الذهب

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصرية – ليسجل 2170 جنيها للبيع.

وأرجعت الشعبة العامة للذهب تراجع أسعار الذهب إلى استقرار أسعار الصرف مع تراجع سعر الذهب العالمي، مؤكدة أنه لا توجد ارتفاعات مفاجئة حتى نهاية الأسبوع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 7-7-2023

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,457 جنيها، وللشراء 2,480 جنيها.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,252 جنيها، وللشراء 2,273 جنيها.
  • الدهب عيار 21: بيع 2,150 جنيها، وللشراء 2,170 جنيها.
  • الدهب عيار 18:  بيع 1,843 جنيها، وللشراء 1,860 جنيها.

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  • الذهب عيار 14: بيع 1,433 جنيها، وللشراء 1,447 جنيها.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,229 جنيها، وللشراء 1,240 جنيها.
  • الأونصة: بيع 76,417 جنيها، وللشراء 77,128 جنيها.
  • الجنيه الذهب: بيع 17,200 جنيه، وللشراء 17,360 جنيها.
  • الكيلو الذهب: بيع 2,457,143 جنيها، وللشراء 2,480,000 جنيه.

سعر الجنيه الدهب والسبائك 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 268655 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 134595 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 268815 جنيها
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 4730 جنيها
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 9465 جنيها
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 9955 جنيها
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5085 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 19905 جنيهات
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18835 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من انتاج شركه لازوردى : 19090 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من ايجيبت جولد EGYPT GOLD : 19015 جنيها

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