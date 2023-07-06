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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى روسى سابق: التصادم بين روسيا وبولندا ليس مطروحًا

الكسندر زاسبكين
الكسندر زاسبكين

قال إلكسندر زاسبكين، دبلوماسي روسي سابق، إن روسيا وبيلاروسيا لن تهاجم بولندا على الإطلاق وكل الأحاديث حول  ذلك لا أساس لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن بولندا تسعى للتسليح ويلجأون لهذه الحجج لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن التصادم ليس مطروحًا إلا إذا تطور الوضع في الجبهة الروسية الأوكرانية لمصلحة روسيا، فـ بولندا ستسعى لتحقيق مطامعها في أوكرانيا. 

وأشار إلى أن عداء روسيا وبولندا يعود إلى ألف عام، والأخيرة تقف في الصف الأول لفوبيا روسيا، ويفتخرون بها وتقف إلى جانب أوكرانيا انطلاقًا من المواقف المعادية، موضحًا أن لدى البعض حلم أن تدخل الدبابات لموسكو، ولكنه في النهاية حلم.

دبلوماسي روسي روسيا بولندا التصادم مطامعها أوكرانيا بيلاروسيا

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