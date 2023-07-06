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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مع بدء نضجه.. خبير زراعي يكشف مميزات ثمار البلح بالوادي الجديد

تلوين ثمار النخيل
تلوين ثمار النخيل بالوادي الجديد

بدأت ثمار البلح بنخيل الوادي الجديد مرحلة "البشر" وهي تحول ثمار البلح من اللون الأخضر إلي اللون الأصفر وهي أول مرحلة من مراحل نضج المحصول بالنخيل، حيث يبدأ تغير لونها تدريجيًا ليميل إلى بدء النضج، وتتميز هذه المرحلة ببطء نمو الثمرة، وزيادة حجمها ووزنها، وتستمر 3-5 أسابيع حسب نوع الثمرة.

أكد بذلك الدكتور يوسف دياب أخصائي خبير زراعي من المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، أن ثمار البلح لها مميزات عديدة ونكهات مختلفة، والمهم هو الحصول على الفوائد الصحية الناتجة عن تناول البلح والتي نوضحها لكم فيما يتعلق بالبلح الأصفر.

وأضاف دياب أن فوائد البلح الأصفر للرجال تتمثل في احتواء البلح على الأملاح المعدنية التي تحسن خصائص الحيوانات المنوية ومن ثم تعزز الصحة الجنسية، كما أنه ينظم مستويات السكر في الدم، ومستويات ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويساعد على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ولذلك سيكون علاجًا طبيعيًا لمن يعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية بعد استشارة الطبيب.

كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة والحيوية التي تعينه على مواصلة الأعمال اليومية بفضل احتوائه على نسب عالية من السكريات، ويمنع تساقط الشعر بفضل قدرته على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يعزز نمو الشعر.

يقدم البلح الأصفر للجسم مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل الزنك والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والمنغنيز، ويحقق توازن السوائل في الجسم، ويحمي العضلات والعظام بفضل احتوائه على عنصر البوتاسيوم بكميات عالية.

وقال الدكتور محمد عبد المنعم أمين خبير زراعي من المعمل المركزي للنخيل، إن البلح الأصفر هو عبارة عن فاكهة التمر ولكن قبل النضج بشكل كامل، حيث يعتبر المرحلة المتوسطة من نضوج حبة التمر، ويكون لونه أصفر مائل إلى الذهبي، وحجمه صغيرًا ومستديرًا بعض الشيء، مؤكدًا أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية التي يحتويها التمر؛ كمضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والحديد، والألياف، وفيتامين ب، وفيتامين ج، وغيرها من العناصر، والتي بدورها لها العديد من الفوائد الشبيهة بفوائد التمر، ومن أبرز فوائد البلح الأصفر.

وأضاف عبد المنعم أن البلح الأصفر يعزز من صحة الجهاز الهضمي، ويقوي عضلات وعظام الجسم، يحافظ على مستوى السوائل في الجسم، يقلل من الإصابة بمرض الزهايمر، ويقلل من الإصابة بالالتهابات ويزيد من طلقة الجسم.

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