العثور على جثة مسنة غارقة فى مياه ترعة بالشرقية

استقبل مستشفى كفر صقر المركزي بالشرقية، الخميس، جثمان ربة منزل بسبب العثور عليها غارقة بمياه ترعة القضاة بنطاق كفر صقر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول مقيمة كفر صقر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات عن أن المتوفاة تعانى من أمراض ألزهايمر وخرجت صباح اليوم، من منزلها وبعدها عثر عليها غارقة بمياه ترعة القضاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية، لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.