محمد الباز: "مجانية التعليم" وراء قلة الفنيين فى مصر

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنها أزمة البيوت المصرية، وتعتبر حالة طوارئ في كل بيت لديه ابن/ ابنة، في مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أنه "من الملاحظ أن الوزارة تقوم بعمل مجهود وأقصى ما تستطيع حتى تسير الأمور بشكل مستقيم ولكن هناك مشكلات كبيرة في علاقتنا بالثانوية العامة".

وتابع: "في أولاد كثيرة بيتعاملوا مع الامتحانات إنه كده كده في غش، وأصبح هناك تفنن في عملية الغش، وأولياء الأمور بتصوت وتعيط، لدرجة إن هناك ناس معتمدين على الفكرة دي وبينادوا بضرورة أن تقوم وزارة التعليم بتسهيل الامتحانات".

وواصل: "الناس بتقول المفروض تبقى وزارة التعليم سياسية وتراعي الظروف والامتحانات تبقى خفيفة وميعكننوش على الناس، كفاية الأسعار والظروف.. إيه اللي جاب ده جنب ده؟!.. ووزارة التعليم ليس لها علاقة بالسياسة والأمور السياسية، مالها الكيميا بالسياسة".

واستطرد: "الموضوع له علاقة انت يا هتتعلم أو لأ، عشان الناس تحدد مستقبلها، ولكن اللي حصل إنه لما التعليم بقى مجاني، أبو بلاش كتر منه، فأصبح هناك قلة في الفنيين، كما أن هناك كليات ليس لها مكان في سوق العمل، ما أدى إلى انهيار التعليم الفني وينظر له على أنه الأقل شأنًا".

وذكر الدكتور محمد الباز: "الأهالي عايزين أولادهم يحققوا أحلامهم هما مش أحلام أولادهم وهذا ما يفسر الضغط النفسي لأولياء الأمور، موجهًا نصيحة لأولياء الأمور قائلًا: "سيبوا أولادكم يختاروا دراستهم المفضلة، سيبوهم يتنفسوا وخففوا وطأة الثانوية العامة، في النهاية الأمر لا يستدعي كل هذا الصخب والانزعاج أو أن ينتحر أحد الطلاب.. لطفوا عليهم حياتهم".