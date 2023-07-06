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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلى تؤجل رحيل لاعبى الشباب

إجتماع لجنة التخطيط
إجتماع لجنة التخطيط مع الأهلي

قررت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، تأجيل مناقشة عدد من العروض المحلية إلى ما بعد مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها الشهر الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة التعاقدات بالأهلي عرضت على اللجنة العروض المحلية التي وصلت النادي لضم بعض اللاعبين من الشباب

وأضاف المصدر أن اللاعبين الشباب من بينهم مصطفى فوزي، مهاجم الداخلية المعار من الأهلي، وعلي لطفي ورأفت خليل وكريم الدبيس ومحمد أشرف وحمزة علاء تلقوا عروضًا، سواءً من الأندية الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز أو من الاتحاد وسموحة.

وأشار إلى أن لجنة التخطيط طلبت تأجيل مناقشة أي عروض لحين حسم بطولة الدوري عقب لقاء القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء الخميس المقبل.

وأوضح أن هناك ترحيبًا من قبل كولر برحيل بعض لاعبي الشباب؛ من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة للعودة من جديد والمشاركة مع الأهلي في المواسم القادمة.

إدارة التعاقدات اكتساب الخبرات السويسري مارسيل كولر الزمالك رأفت خليل علي لطفي

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