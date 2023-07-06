العثور على جثمان شاب بجوار محطة قطار الباجور في المنوفية

عثر أهالي مدينة الباجور بالمنوفية، على جثمان شاب بجوار محطة قطار الباجور في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، للتحقيق وبيان سبب الوفاة وظروفها.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز الباجور، يفيد باستقبال بلاغ من الأهالي في منطقة محطة قطار الباجور، يفيد بالعثور على جثمان شاب وانتقلت قوة أمنية على الفور للتحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبيّن وفاة شاب يبلغ من العمر ما يقرب من 27 عامًا لا توجد به إصابات ظاهرية، وأبلغت جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام لتوقيع كشف الطبي، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسماع شهود العيان وأهالي المنطقة، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية لبيان هوية المتوفي.