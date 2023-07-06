"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع قوات الدعم السريع.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن أصوات الرصاص والأسلحة الثقيلة لا تزال مستمرة حتى اللحظة في عدد من المواقع، مع تصاعد الدخان في سماء الخرطوم.

وتابع: "منذ الصباح كان هناك استهداف لعدة مواقع لقوات الدعم السريع، خصوصًا المدينة الرياضية وكذلك مواقع بشرق الخرطوم".

وأشار إلى أن الجيش السوداني بدأ في تكثيف هجومه على أماكن وجود قوات الدعم السريع، مضيفًا أن "بالأمس كان هناك هجوم على وسط الخرطوم".

واستكمل: "كان هناك قصف جوي استهدف مواقع لقوات الدعم السريع"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في الخرطوم تشهد اضطرابًا كبيرًا وهناك مواجهات عنيفة في مواقع مختلفة، بالإضافة إلى ارتفاع حدة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.