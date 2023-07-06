طلبة بمدرسة طنطا الثانوية: امتحان مادتين فى الأسبوع كان سيغير شكل النتيجة

أكد الطالب أسامة المليجي الطالب بمدرسة طنطا الثانوية، والمتواجد لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، أن الفترة الموجودة بين المواد لا تسمح بالمراجعة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يتم امتحان مادتين فقط فى الأسبوع.

من جهته قال أبو بكر البنا، طالب، أن امتحان مادتين فى الأسبوع كان سيفيد آلاف الطلبة الموجودة ويغير من شكل النتيجة نهائيا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، و يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.