بسمة وهبة تناشد وزيرى العدل والداخلية باستخراج شهادة ميلاد لطفل

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، وزيري الداخلية والعدل باستخراج شهادة ميلاد لطفل حتى يتمكن من الالتحاق بالمدرسة.

وأجرت آية وجيه والدة طفل يدعى ياسين مداخلة هاتفية بالبرنامج"90 دقيقة"،والمذاع عبر فضائية “المحور”، قائلة: "تزوجت لمدة 6 شهور في محافظة الإسكندرية، وبعدما حملت منه أرسلني إلى أهلي في القاهرة بدعوى تغيير الجو عند أهلي، وقبل ذلك استولى على ذهبي".

وأضافت: "قعدنا نتصل عليه 4 مرات، وبعدها قال أنا مش جاي ومش عاوزها تيجي، بعدها ولدت، ولما طلبنا منه يقيد الولد، قال مش هقيده، وعمل كل ده من غير أي مشكلة، وشقيقه قال إنه سيقيد الولد، ولكنه تراجع، ابني قرب يتم 6 سنوات، ورفعت قضية في برج العرب وخسرتها".

وتابعت: "لم أستطع تسجيل ابني حتى الآن، ووعدنا أكثر من مرة بتسجيله، لكنه لم يفِ بوعوده، وكل مرة يقول أنا مش فاضي، وللأسف إمكانياتي لا تسمح برفع قضية إثبات نسب".

تعليق بسمة وهبة

وعلقت بسمة وهبة قائلة: "الطفل ياسين لازم يدخل مدرسة السنة دي ولازم يكون له شهادة ميلاد وتعترف الدولة بحقه عليها، وأناشد وزيري العدل والداخلية، أرجوكم طفل عنده 6 سنوات من حقه يبقى عنده كُنية ويدخل مدرسة ويبقى عنده شهادة ميلاد زي أي طفل .. الأب ارتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها".