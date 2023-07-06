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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: استهداف محطة "زاباروجيا" يضر بكلا الجانبين الروسى والأوكرانى

محطة زاباروجيا
محطة زاباروجيا

قال رامي القليوبي، أكاديمي ومحلل سياسي، إنه يوجد الكثير من الآراء حول أن كل من روسيا وأوكرانيا تستخدمان محطة زاباروجيا للضغط على الطرف الآخر، مؤكدًا أن أي تفجير فيها ليس في مصلحة الطرفين.

التلوث النووي إذا حدث سيصيب الجميع

وأضاف “القليوبي”، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التلوث النووي إذا حدث تفجير للمحطة سيصيب الجميع ولن يفرق بين الروس والأوكران، مؤكدًا أن فكرة تفجير المحطة ليست سهلة لأنها ليست كبناء عادي.

وأشار إلى أن الحديث عن استهداف روسيا للمحطة يندرج تحت الضغوط النفسية ولشيطنة الطرف الآخر وتصويره على أنه يسعى للإضرر بالآخر. 

محلل سياسي محطة زاباروجيا روسيا أوكرانيا سيصيب الجميع الضغوط النفسية

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