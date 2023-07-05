"دواير الثقافي" يكرم منة شلبي في افتتاح أولى دوراته

يكرم مهرجان دواير الثقافي في افتتاح دورته الأولى مساء الغد الخميس، النجمة منة شلبي، بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين من مصر والعالم العربي.

يشمل حفل الافتتاح عددًا من الفعاليات من ضمنها ندوة عن «تاريخ وتطور الفعاليات الثقافية» يديرها الإعلامي عمرو خفاجي، ويشارك فيها كل من النائبة والروائية ضحى عاصي، ورئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي فريد زهران، والكاتب الصحفي سيد محمود.

وجاء اختيار الفنانة منة شلبي للتكريم كونها واحدة من أكثر فنانات جيلها مساهمة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية ذات الأصل الأدبي، وهي دؤوبة في البحث عن فرص لتحويل المزيد من الروايات إلى أعمال فنية، ومن ثم وصول الإبداع الأدبي إلى جمهور أوسع وأكثر انتشارًا.

تقول منة شلبي في أحد لقاءاتها الصحفية إنها تعكف على قراءة مجموعة من الروايات الأدبية لتحويلها إلى عمل سينمائي، وأضافت: «أرى أن تحويل الأعمال الأدبية إلى السينما يعتبر خطوة مهمة، وهناك أعمال سينمائية ناجحة كانت في الأصل روايات، ومنها روايات لنجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وآخرين، ونجحت هذه الأفلام في الظهور بشكل مختلف؛ حيث دائما تعتمد الرواية على التفاصيل الدقيقة وهذا ما أبحث عنه في عمل سينمائي».

ومن الأعمال الأدبية التي تحولت إلى أعمال درامية وشاركت فيها بالتمثيل الفنانة منة شلبي، روايات: «حديث الصباح والمساء»، للأديب نجيب محفوظ، و«واحة الغروب» للأديب بهاء طاهر، و«تراب الماس» للأديب أحمد مراد، و«في كل أسبوع يوم جمعة» للأديب إبراهيم عبد المجيد، وترشحت عن دورها في المسلسل الذي يحمل نفس اسم الرواية لجائزة إيمي أووردز الأمريكية لأفضل ممثلة.