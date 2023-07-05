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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المستشار معتز خفاجى يكشف علاقة عاطفية بين شاب وفتاة حولتهما لجواسيس

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات عن علاقة عاطفية بين شابًا وفتاة حولتهما لجواسيس.

ورد خفاجى، خلال حواره مع "الدستور"، عن سؤال عن تفاصيل قضية "التخابر مع إسرائيل"؟

فأجاب قائلًا: إن القضية تضمنت متهمين، شابًا وفتاة، كانا على علاقة عاطفية وسافرا للعمل فى الخارج والارتباط، فتحولا إلى جواسيس، وعملا مع المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وسرّبا معلومات وصورًا، حتى تم القبض عليهما، خاصة أنهما كانا كثيري الترحال والسفر من بلد لآخر وتحديدًا من سويسرا لهولندا، وتمت معاقبتهما بالسجن المشدد ١٥ عامًا".

وأجاب أيضًا عن تفاصيل واقعة إطلاق مجند مصري النيران على الحدود مع إسرائيل مؤخرًا؟

فقال: علمت بها كأي مواطن، وسمعت بها في القنوات الفضائية، حيث دخل الجندي المصري إلى الحدود الإسرائيلية لمطاردة متورطين فى الاتجار بالمخدرات، وتمت تصفيتهم حتى أطلقت عليه النيران وتوفى.

وأعتقد أن الأمر لن يزيد على هذا، لأنه إذا كانت له أبعاد أخرى، كانت إسرائيل ستتخذ موقفًا معاديًا أكثر من ذلك، ولكنها التزمت الصمت.

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