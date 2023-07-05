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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق اختبارات الجمباز في نادي النادي فرع شيراتون

جريدة الدستور

شهد نادي النادي شيراتون بدء اختبارات أكاديمية الجمباز؛ تمهيدًا للبدء الفعلي في التدريبات يوم 15 يوليو الحالي عقب انتهاء تجهيز صالة الجمباز وتشغيلها طبقا للبروتوكول الموقع بين النادي واتحاد الجمباز.

وحرص د.أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون، على متابعة بدء اختبارات أكاديمية الجمباز، مؤكدا أن صالة الجمباز إضافة قوية لمنشآت النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشيخ أن الأكاديميات الرياضية في نادي النادي تشهد إقبالا كبيرا من اللاعبين الصغار في كل اللعبات، وأن الفترة المقبلة ستشهد إفراز مواهب عديدة للرياضة المصرية من أكاديميات نادي النادي في لعبات كرة القدم والطائرة واليد والتنس والإسكواش والسلة والجمباز، مشددا على حرص إدارة نادي النادي على تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستكمال الاكاديمات الرياضية لاكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باعمال التطوير في فرع نادي النادي شيراتون، وذلك بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، مطالبا بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالنادي قبل الافتتاح الرسمي له.

وحرص وزير الشباب على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء مؤكدا أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

يضم نادي النادي بشيراتون، ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.

الكاراتيه كرة القدم نادي النادي شيراتون وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد الشيخ

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