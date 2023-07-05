"الأوقاف": توزيع 52 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 52 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنه من خلال مشروع أضاحي الأوقاف ، تنطلق يوم الأحد القادم الموافق 9 يوليو 2023، وحتى الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، عملية توزيع (52) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف البلدية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن.