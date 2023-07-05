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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": توزيع 52 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

أضاحي
أضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 52 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنه من خلال مشروع أضاحي الأوقاف ، تنطلق يوم الأحد القادم الموافق 9 يوليو 2023، وحتى الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، عملية توزيع (52) طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف البلدية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن.

 

لحوم أضاحي وزارة الأوقاف توزيع 52 طن لحوم أضاحي مشروع أضاحي الأوقاف

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