عبدالعزيز مخيون عن فيلم الوثائقية: أسامة أنور عكاشة كتب من أجل الوطن

أعلنت قناة "الوثائقية" عن تقديمها لعمل وثائقي، عن السيناريست الكبير "أسامة أنور عكاشة"، خلال الأيام القليلة المقبلة، متضمنة عددًا من الشخصيات التي عملت مع الراحل خلال رحلته الفنية المليئة بالأعمال المميزة.

قال الفنان عبدالعزيز مخيون، لـ"الدستور"، إن الفيلم يتناول حياة أسامة أنور عكاشة بشكل عام، حيث يتواجد فيه أغلب العاملين معه في أعماله المختلفة، سواء على مستوى الممثلين أو المخرجين أو من رافقوه خلال رحلته الفنية.

أضاف مخيون: "الراحل جمعتنا معه مواقف وذكريات من بداية شبابنا ونحن نعمل معًا ونتناقش أيضًا في كل الأمور، فكان مؤمن بقدراتي الفنية بشكل كبير، وكان مؤمن معي بأفكاري الاشتراكية، فكنا نشعر أننا نشبه بعضنا فقد عبرت عنه من خلال الشخصيات التي جسدتها في أعماله، فهذه الشخضيات تجسد شخصيته الحقيقية أو على الأقل بها جانب منه، خاصة شخصية عبدالرافع في مسلسل أبواب المدينة".

وتابع: "الراحل كان مؤمن بقدراتي، فمثلًا شخصية عادل أبوليلة في مسلسل زيزينا، فكانت شخصية لشخص نصاب وحرامي وتحدث معي حولها، وقال لي إن هذه الشخصية ستجعلني أتحدى نفسي وقد كانت، فكان يضعني في أماكن تمثيلية جديدة مليئة بالتحدي".

وشدد مخيون: "كان لا يكتب من أجل الكتابة ولا يكتب من أجل المال أو الشهرة، فكان يكتب من أجل الوطن فقط، وهذا كان الباعث الرئيسي لديه، وأتمنى أن يأتي كاتب هذه الفترة بنفس العقلية المحترفة والوطنية التي كانت في أستاذنا الراحل الذي وهب نفسه لمصر، وكل ما يحيط بها من أمور ومواضيع بداخلها".