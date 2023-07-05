وزير الصحة في حكومة إقليم دارفور: المستشفيات في ولاية وسط دارفور متوقفة تماما

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم دارفور، اليوم الأربعاء، أن المستشفيات في ولاية وسط دارفور متوقفة تماما.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، احترقت كتب ثمينة في مكتبة كبيرة، وقطع المتحف الوطني لأسابيع بسبب القتال. في دارفور، هناك متحف آخر معرض لخطر الأمطار الموسمية بعد أن اخترقت المقذوفات السقف.

أثر الصراع الدائر بين الفصائل العسكرية المتنافسة في السودان منذ منتصف أبريل على التراث الثقافي الغني للبلاد، والذي يشمل مملكة كوش القديمة التي كانت تسيطر على التجارة بين جنوب إفريقيا ومصر في زمن الفراعنة.

وفقًا لتقرير نشرته الأسبوع الماضي منظمة التراث من أجل السلام، وهي منظمة غير حكومية للتراث الثقافي على اتصال بالباحثين وعلماء الآثار المحليين ، تم استهداف 28 موقعًا ثقافيًا وأثريًا على الأقل في جميع أنحاء البلاد أو تعرضوا لأضرار جانبية.

يوجد في السودان موقعان من مواقع التراث العالمي لليونسكو: جزيرة مروي، موطن أحد أكبر مجمعات الأهرام القديمة في إفريقيا، وجبل البركل، وهو جبل مقدس من الحجر الرملي بالقرب من المقابر والمعابد والقصور التي تنتشر في مجرى نهر النيل.

وقال إسماعيل حامد نور الباحث السوداني في جامعة برمنغهام البريطانية الذي يوثق المواقع المعرضة للخطر "في الوقت نفسه، كثف الموقع فرص النهب والسرقة".

أدت الاضطرابات في منطقة دارفور الغربية إلى تدمير أربعة متاحف على الأقل، وفقًا لمؤسسة التراث من أجل السلام.

ذكرت المنظمة أن سطح المتحف في نيالا، ثاني أكبر مدينة في السودان وعاصمة ولاية جنوب دارفور، "تعرض لأضرار طفيفة من القذائف، مما جعل المناطق الداخلية معرضة لهطول الأمطار مع اقتراب موسم الأمطار في السودان".

يحتوي المتحف على فخار ومجوهرات وأدوات تُظهر تنوع الحضارات التي ازدهرت ذات يوم في دارفور، حيث تصاعد العنف بدوافع عرقية مرة أخرى منذ أبريل. تعتبر واحدة من المساحات المدنية الرئيسية في نيالا.