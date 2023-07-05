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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا تدين العدوان الإسرائيلى على جنين

جنين
جنين

أدانت ‎ليبيا بشدة، استمرار التصعيد المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة ‎جنين ومخيمها.

وطالبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، اليوم الأربعاء، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت ليبيا، رفضها الكامل للأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري، وتحمل مسئولياته تجاه هذه الأفعال التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، والتي تجري ضد الفلسطينيين العزل، وتقوض أي فرص لبناء سلام عادل وشامل بالمنطقة.

ليبيا قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية جنين مدينة جنين

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