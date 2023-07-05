نصائح مهمة لحماية الأطفال من "الحمونيل" خلال موجة الحر

يعاني الكثير من صغار السن خلال فترة الصيف من حبوب الحمونيل والتي تسبب لهم إزعاجا كبيرا.

ما هي طرق الوقاية من حمو النيل؟

قالت الدكتور ولاء قنديل استشاري طب الأطفال، إنه يفضل الاستحمام على الأقل مرة يوميًا ويفضل يكون بماء بارد، واستبدال الصابون العادى بآخرين جلسرين، والابتعاد عن الشاور جيل واللوشن لأنها تسد المسام وتزيد من حساسية الجلد.؜

وأضافت أنه يجب التقليل من ملابس الطفل حسب حرارة الجو حتى لا يتعرض الطفل الصغير إلي جفاف وارتفاع بدرجة حرارة الجسم مع تسبب مشاكل أخرى لذلك يرجى الانتباه طوال فترة الصيف.

ونوهت الدكتورة ولاء بأنه يجب الحرص على تغيير ملابس الطفل عند تعرقها لأنه من أبرز أسباب مرض الأطفال، والاعتماد على ملابس فضفاضة حتي تسمح بمرور الهواء لطفلك وتجنب البادى والليجن المصنوع من نادى البوليستر والتي تؤذي الجلد خلال الحر، وإبقاء الجلد مكشوفًا قدر الإمكان إذا كان الطفل عرضة للتعرق الكثير مع تقليب الأطفال الرضع أثناء النوم ومسح العرق.

وتابعت أنه يجب تهوية المكان للطفل دائما بالتكييف أو المروحة، لكن عند استخدام المروحة يجب أن تكون غير موجهة على جسم الطفل مباشرة، ويعتبر التكييف أفضل من المروحة وتكون الحرارة وسط يعني مناسب ٢٥.

وأشارت إلى أن يجب ابتعاد الطفل قدر الإمكان عن التعرض للشمس أو الخروج فى الأماكن المغلقة، واستخدام الملابس القطنية طوال الصيف والابتعاد عن الألياف الصناعية والبوليستر.

ونصحت الأمهات بإعطاء فيتامين د لأنه يساعد على تنظيم العرق مع وضع منشفة ناعمة أسفل الأطفال أثناء النوم، لامتصاص العرق.