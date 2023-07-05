استعدادات أسوان لامتحانات الدور الثانى بصفوف النقل المختلفة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى التربية والتعليم بضرورة الاستعداد الجيد والكامل لامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023، والتى سوف تنطلق فى الفترة من 13 إلى 29 يوليو الجارى لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

جاء ذلك أثناء اعتماد المحافظ لخطة الامتحانات، حيث شدد على أهمية تنفيذ أعمال النظافة العامة وأعمال التعقيم والتطهير وتجهيز القوائم الامتحانية، فضلاً عن توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح عبدالكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان سيتم الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع التشديد على مسئولى الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

ولفت إلى أن امتحانات الدور الثانى بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى ستكون فى الفترة من 15 إلى 19 يوليو، فيما ستبدأ امتحانات الصفوف الأول والثانى الإعدادى فى الفترة من 13 إلى 19 يوليو، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 22 إلى 29 يوليو، فى حين ستبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الفترة من 22 إلى 26 يوليو، وامتحانات النقل للتعليم الفنى فى الفترة من 15 إلى 24 يوليو الجارى.