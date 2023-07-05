إحالة 91 مخالفة تموينية للنيابة العامة لمنع الغش التجارى بالدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 91 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وشدد المُحافظ، على أنه لن يُسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا، نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن أجا وميت سلسيل وشربين والمنصورة ومنية النصر ونبروه والسنبلاوين وتمى الأمديد وجمصة وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 71 محضرا في مجال المخابز شملت محاضر تجميع بطاقات بعدد (28 بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية قدرها (6 شكاير) ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (57 شيكارة) ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن.

هذا فضلًا عن 20 محضرا في مجال الأسواق شملت الأسواق محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر تبديد حرز بكمية قدرها (200 لتر بنزين) وقد تم التحفظ على 3 طن أسمد زراعية و10 كجم لحم بلدى كما تم إعدام 340 كجم لحوم متنوعة و300 كجم دجاج و200 كجم مجمدات متنوعة و10 كجم رنجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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