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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس اتحاد المحامين العرب يُدين الاعتداءات الصهيونية على مدينة جنين

رئيس اتحاد المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

أدان رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر، اعتداءات الكيان الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي خلفت شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.

واستنكر نقيب محامي مصر في بيانٍ له اليوم، الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة الاعتداءات وارتكاب المجازر واستخدام البطش لإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني تجاه قضيتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات تعد بمثابة تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال رئيس اتحاد المحامين العرب إن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني في ممارساتها العدوانية والبشعة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية؛ سببه الرئيسي صمت وتخاذل المجتمع الدولي المستمر وغير المبرر.

وطالب عبدالحليم علام المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي يعبث بحقوق الفلسطينيين الأبرياء، ومنع تعدِّيه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم.

رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام نقيب محامي مصر الكيان الصهيوني مدينة جنين

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