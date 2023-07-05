ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع المرحلة الثانية من تطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي يجري تطويرها بالكامل.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول معدلات ونسب التنفيذ الحالية الخاصة بأعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائها، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيجري جولات أسبوعية لمتابعة سير العمل أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف.

ووجّه محافظ بورسعيد بسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة، وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من المنطقة ستشهد أعمال أسفلت الطرق، ووضع الإنترلوك، وتطوير مداخل العمارات، فضلًا عن رفع كفاءة الوحدات السكنية من الداخل، ودهان واجهات العمارات السكنية لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة.

IMG-20230705-WA0151
IMG-20230705-WA0151
IMG-20230705-WA0150
IMG-20230705-WA0150
IMG-20230705-WA0149
IMG-20230705-WA0149
IMG-20230705-WA0148
IMG-20230705-WA0148
الاستاذ الإنتهاء من أعمال إزالة الاشغالات الثقافية الجهات التنفيذية الداخل والخارج

الأكثر قراءة

زواج عرفى ينتهى بكارثة وبلاغ كاذب.. ماذا حدث لـ"توأم الغردقة"؟

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

كشف طبى لفتاة عمرها 17 عامًا حملت سفاحًا وألقت بالجنين فى الشارع

التعليم تخصص 3 روابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (تعرف عليهم)

أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا