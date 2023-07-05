محافظ بورسعيد يتابع المرحلة الثانية من تطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي يجري تطويرها بالكامل.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول معدلات ونسب التنفيذ الحالية الخاصة بأعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشائها، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحي جديدة، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيجري جولات أسبوعية لمتابعة سير العمل أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف.

ووجّه محافظ بورسعيد بسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة والالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة، وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من المنطقة ستشهد أعمال أسفلت الطرق، ووضع الإنترلوك، وتطوير مداخل العمارات، فضلًا عن رفع كفاءة الوحدات السكنية من الداخل، ودهان واجهات العمارات السكنية لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة.

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