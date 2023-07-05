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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صيف ملتهب مناخيًا.. كل ما تريد معرفته عن النينيو الجوية فى 2023

ظاهرة كونية
ظاهرة كونية

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من ظاهرة النينيو المناخية أمس، بسبب تطورات الظاهرفي المناطق الاستوائية بالمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ سبع أعوام، مما ينذر بحدوث ارتفاع في درجات الحرارة، واضطرابات في الطقس.

وبالتزامن مع الظاهرة، تقدم الدستور كل ماتريد معرفته عن ظاهرة النينيو الجوية:

-النينيو نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي مرتبط بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

-تحدث الظاهرة بين كل سنتين إلى سبع سنوات، بحسب ما أوضحت منظمة الصحة العالمية.

- تستمر نوبات النينيو من 9 إلى 12 شهرًا.

-أعلنت منظمة الأرصاد العالمية أن هناك احتمالية بنسبة 90٪ لاستمرار الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 2023، وستؤدي لزيادة احتمالات تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث مزيد من الحر الشديد في أجزاء كثيرة من العالم.

-تتسبب الظاهرة موجات مناخية عسكية، عندما تقترن النينيو بحدوث هطول أمطار في أجزاء من مناطق  أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الإفريقي ووسط آسيا.

-تتأثر أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من آسيا وأمريكا الوسطى بشكل عكسي، فتكون الأجواء شديدة الجفاف والحرارة.

-أوضحت المنظمة أن الظاهرة ستحدث فى النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 90%، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد مدى تأثيرها على العالم حتى الآن.

-تتوقع المنظمة  حدوث موجات متطرفة من درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بداية من يوليو الجاري حتى سبتمبر المقبل.

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