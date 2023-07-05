مصرع سيدة دهستها سيارة نقل بالمرج

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط سائق سيارة نقل لاصطدامه بإحدى السيدات وإصابتها مما أدى إلى وفاتها.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عن مصادمة ووجود متوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام "إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية" بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة" ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مستقلاً السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدي الأهالي عليه، وتبين سلامة التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.