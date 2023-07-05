"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى هدد 4000 فلسطينى بالتهجير أو التفجير (فيديو)

أوضحت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في مدينة ومخيم جنين خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 3 أيام متواصلة.

وقالت السلامين إنه عقب انسحاب قوات الاحتلال من كل المداخل وأطراف دخول المخيم ظهر التدمير الكامل للبنية التحتية للمدينة؛ حيث قام الاحتلال بتدمير خطوط المياه وشبكات الكهرباء دمرت، لذلك يصعب على الطواقم الطبية الوصول إلى مناطق النزاع، بالإضافة إلى تهجير قسري للمواطنين داخل المخيم، حيث قام الاحتلال بتهديد السكان بأنه إذا لم يتم إخلاء هذه المناطق سيتم قصفهم بشكل كامل، والذي وصل عددهم إلى 4000 فلسطيني، معلقة "التهجير أو التفجير".

وأكدت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على ضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية لمستشفيات المدينة التي تعرضت للهجوم الواسع، منوهة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمنع وصول المساعدات الإنسانية تمامًا لمدينة ومخيم جنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء العملية العسكرية رسميًا في مدينة ومخيم جنين التي أسفرت عن سقوط 12 شهيدًا ونحو 140 مصابًا، بينهم 30 بحالة خطيرة.