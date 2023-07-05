"الإسلامية لتمويل التجارة" تخرج 3 دفعات من مشروع "التدريب خطوة للتصدير"

احتفلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية، بتخريج ثلاث دفعات من مستفيدي مشروع "التدريب خطوة للتصدير"، والذى يتم تمويله من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0)، بهدف دعم الشباب المصري والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصرى، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، وماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوزير المفوض التجارى عمرو هزاع، مستشار وزير التجارة والصناعة المصرى ورئيس وحدة المشروعات التنموية.

وقام وزير التجارة والصناعة والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتسليم شهادت التخرج لـ70 متدرب من خريجى الدفعات الثلاثة الأولى من البرنامج، وتسليم جوائز التميز لأصحاب أفضل مشروعات للتخرج.

وحصل خريجو المشروع خلال فترة تدريبهم على برنامج تدريبى متكامل بهدف إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين وزيادة قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم من أجل تمكينهم من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تطابق احتياجات السوق وتصميم وتنفيذ استراتيجيات تسويقية جديدة وكذلك تحديد موقع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية بشكل فعال ومساعدتهم على اختراق أسواق جديدة في مختلف القطاعات من اعطاء أولوية للقطاع الزراعى فى مجالات الإنتاج والتصنيع، لما له من قدرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع الزراعى.

من جهته، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصرى، أن مشروع التدريب خطوة للتصدير، يحقق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، مشيرا إلى هذا المشروع يهدف لإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين فى اختراق الأسواق العالمية وفتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وتقدم وزير التجارة والصناعة بالشكر للمهندس هانى سالم سنبل، على دور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مساندة الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة فى دعم التجارة.

وأشاد المهندس هانى سالم سنبل بسرعة تنفيذ وإنجاز مركز تدريب التجارة الخارجية لمشروع التدريب خطوة للتصدير خلال 6 أشهر منذ إطلاقه فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى ضوء استراتيجية جمهورية مصر العربية لزيادة الصادرات المصرية لكي تصل إلى 100 مليار دولار في 2030، من خلال تنمية قدرات الشباب المصري وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الحالية والجديدة، والراغبين في بدء التصدير بالإضافة إلى المصدرين الراغبين في زيادة قدراتهم التصديرية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدار عامين عبر برنامج تدريبى متكامل لإجمالي 600 متدرب، مع العمل على زيادة الصادرات المصرية عن طريق دعم أعمال التصدير الحالية والجديدة للمصدرين المصريين، وتوجيه المتدربين للحصول على تمويلات ميسرة عند الحاجة وذلك لبدء أنشطة التصدير أو توسيعها".

وأكد "سنبل" أن مصر أحد أهم الشركاء للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فلقد وقعت المؤسسة منذ إنشائها في عام 2008 وحتى الآن خمس اتفاقيات إطارية متتابعة لمصلحة جمهورية مصر العربية، قدمت بموجبها تمويلات قاربت 15.5 مليارا دولارا أمريكياً، حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى برامج تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المؤسسات المعنية بالتجارة، وبرامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال تنمية التجارة سواء بشكل مباشر أو تحت مظلة برامج المؤسسة الرئيسية مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS 2.0)، واللذان تشارك جمهورية مصر العربية في عضويتهما بشكل فعال، موضحا أن مجموع الاعتمادات التي خصصت لبرنامج الأفتياس 2.0 حتى الان يناهز 7.6 مليون دولار أمريكى لنحو 21 مشروعا لفائدة كل من مصر والجزائر، واليمن، وموريتانيا، والأردن، والسعودية، وفلسطين.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مشروع "التدريب خطوة للتصدير" كما تعلمون جميعا، يأتي نتاجا لاتفاقية تعاون مشترك أطلقها جهاز تنمية المشروعات بالشراكة الوثيقة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، لثقل مهارات أبنائنا وبناتنا من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتهم على الإنتاج والتصدير ومساعدتهم على إيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهم بعد تعزيز إمكاناتها التنافسية.