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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل أشعل النيران في زوجته بالوايلي

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل بتهمة قت  زوجته بإشعال النار بها بسبب مشاجرة بينهما.

كان  نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمرت بحبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران فيها في منطقة الوايلي بسبب خلافات زوجية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفية لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلى.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة وتم القبض على المتهم في الواقعة والتي أمرت النيابة بحبسه.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة وتم انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة عامل مشاجرة نيابة حوادث خلافات زوجية ذمة التحقيقات المستشفيات ربة منزل

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