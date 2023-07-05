الأول على الجمهورية بالدبلومات الفنية "كان لى هدف ووصلتله"

عبر الطالب عمر محمد المحمدي، الأول على الجمهورية، بنتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي ٠2022/2023، بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، ابن محافظة المنوفية، عن مدي سعادته هو وأسرته باتصال وزير التربية والتعليم به هاتفيا وابلاغه أنه الأول على الجمهورية.

وقال الطالب في تصريح خاص، أنه توقع انه سيكون من الأوائل لانه كان الأول على المدرسة في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أكد الطالب أنه تلقى دعوة وزير التعليم بحضور المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا لإعتماد النتيجة رسميا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الطالب انه منتمي لقسم كهرباء وامامه فرص التحاق كبيره بالجامعات المصرية والمنح الخارجية، ولكنه لم يحدد حتى الان، عن مصير التحاقه بالجامعة، وتابع "كان عند هدف ووصلتله".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعقد مؤتمر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

حضور لغاليين الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأربعاء 5 يوليو ٢٠٢٣، الساعة ٢.٣٠ ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقدم في التقرير التالي، طريقة استعلام الطلاب عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الرسمى، فور اعتمادها:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. خطوات الاستعلام

ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي:

https://fany.emis.gov.eg

٢- كتابة رقم جلوس الطالب.

٣- الضغط على استعلام النتيجة.

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.