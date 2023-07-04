2000 لوحة وتمثال و500 فنان عربي في أكبر مهرجان تشكيلي بجاليري ضي

ينظم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السابعة من مساء السبت 15 يوليو الجاري، بجاليري ضي بفرعي الزمالك والمهندسين، أكبر ملتقى تشكيلي عربي يضم أكثر من 500 فنان و2000 لوحة وتمثال.



المعرض ينظمه أتيليه العرب بالتعاون مع أتيليه جدة للفنون، ويفتتح يومي 15 و 16 يوليو على التوالي بفرعي الأتيليه، ويعرض هذه المرة عملا لرائد النحت المصري المعاصر الفنان العظيم محمود مختار، اقتناه الأتيليه من الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق وحفيد مختار.



وحسب الناقد التشكيلي هشام قنديل، سيعرض الأتيليه أعمالا للفنان الرائد راغب عياد وجاذبية سري وإنجي أفلاطون وتحية حليم وبيكار ومحمود أبوالمجد وفرغلي عبدالحفيظ ومجموعة من الفنانين الشباب البارزين.



ويحضر النحت بقوة في هذا المعرض الذي كان الفنان هشام قنديل صاحب فكرته منذ عشرين سنة، مؤكدا "هذا المعرض ليس رصدا بالطبع لكل الفنانين العرب المتميزين، تلك حقيقة ينبغي تسجيلها ونحن نقدم بانوراما لمراحل مختلفة من أهم مدرسة تشكيلية عربية بمعايير ومقاييس كثيرة، يأتي العمر والخبرة في مقدمتها بكل تأكيد. نحن أمام حالة ثقافية واجتماعية مهمة بما لها من حضور وتأثير وتأثر في كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية، وهي بالتأكيد فرصة مواتية لإعادة قراءة الكثير مما تحفل به ساحة التشكيل العربي من رؤى وأفكار وقضايا ثقافية وفنية وما لها من انعكاسات اجتماعية خلال قرن من الزمان هو بالتأكيد قرن حافل بالأحداث من كل جنس ولون".



ويؤكد قنديل: “اخترنا أن تكون هذه البانوراما الفنية والثقافية البديعة حافلة بالتنوع والتمايز والاختلاف لنتيح فرصة أكبر لكل الاتجاهات الفنية التي يجمع بينها خيط وحبل عنوانه التميز الشديد إلى درجة الريادة والسبق الكاملين لأسماء كثيرة تشارك أعمالها في احتفاليتنا الكبرى”.

وواصل: "نحن على يقين أن اسما واحدا بل وبدون مبالغة عملا واحدا من الأعمال التي نستضيفها في هذا المعرض يمكن أن يكون كافيا لنقاش فني ثري من طراز فريد، فماذا يكون الحال ونحن نحتفي بهذه الكوكبة اللامعة من الفنانين".

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