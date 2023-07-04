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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة هنجر ومعرض سيارات بمساحة أكثر من 3500 متر بطريق طلخا - نبروه

جانب من الازالة
جانب من الازالة

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمرا اليوم الثلاثاء بتعاون مركزي طلخا ونبروه وإدارة تحسين الأراضي التابعة لمديرية الزراعة لإزالة هنجر ومعرض سيارات بطريق طلخا/نبروه على مساحة أكثر من 3500 متر على أرض زراعية بزمام قرية سرسق التابعة لمركز طلخا.

 

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه ونوابهما والدكتور طارق صلاح سالم مدير مديرية الزراعة انتقلت على الفور معدات مركزي طلخا ونبروه ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة طلخا باستصدار قرار إزالة فورية لتنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وإعادة الأرض للزراعة.

 

وأكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، استمرار التصدي لكافة أنواع المخالفات وأنها وجهازها التنفيذي لن تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية ولن تتوانى في التصدي لمافيا تجارة الأراضي.

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أيمن مختار الدقهلية طلخا طريق طلخا نبروه أرض زراعية بزمام قرية سرسق التابعة لمركز طلخا

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