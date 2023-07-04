نادى باريس سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحفى غدًا

دعا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمؤتمر صحفي، غدا الأربعاء، وسط تكهنات بشأن قرب الإعلان عن تعيين الإسباني لويس إنريكي في منصب المدير الفني.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، اليوم الثلاثاء، أن إنريكي وصل إلى باريس لإتمام الاتفاق مع الفريق الفرنسي سان جيرمان.

ولم يكشف سان جيرمان عن أي تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين سيظهرون في المؤتمر الصحفي للموسم الجديد، والذي سيتم بثه عبر جميع الحسابات الرسمية للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث سان جيرمان عن "أول مؤتمر صحفي لموسم 2023 /2024" في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ليكيب" أن النادي يستعد للإعلان عن نبأ التعاقد مع إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، والذي لم يتول أي منصب منذ رحيله عن تدريب الماتادور عقب الخروج من مونديال قطر 2022.

ولم يعلن سان جيرمان حتى الآن عن مصير مدربه الحالي كريستوف جالتييه الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2024، حيث فاز الفريق تحت قيادته بلقب الدوري الفرنسي فقط في الموسم الماضي، لكنه فشل مرة أخرى في حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر.