نهاية مأساوية لـ"تبّاع" بسبب حمولة قمح بأكتوبر

لقى تبّاع مصرعه، الثلاثاء، خنقًا أثناء تفريغه حمولة قمح من مقطورة سيارة في أكتوبر بالجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول (تبّاع) جثة هامدة إثر اختناق.

بالفحص تم لقاء السائق الذي أفاد بأنه أثناء تفريغ حمولة قمح من السيارة المقطورة وقيام المتوفى بفتح المقطورة لتفريغ ما بها من حمولة وفوجئ بنزول الحمولة دفعة واحدة أعلاه، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.