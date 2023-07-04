ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نهاية مأساوية لـ"تبّاع" بسبب حمولة قمح بأكتوبر

جريدة الدستور

لقى تبّاع مصرعه، الثلاثاء، خنقًا أثناء تفريغه حمولة قمح من مقطورة سيارة في أكتوبر بالجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول (تبّاع) جثة هامدة إثر اختناق.

بالفحص تم لقاء السائق الذي أفاد بأنه أثناء تفريغ حمولة قمح من السيارة المقطورة وقيام المتوفى بفتح المقطورة لتفريغ ما بها من حمولة وفوجئ بنزول الحمولة دفعة واحدة أعلاه، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

أكتوبر حمولة قمح تباع سيارة مقطورة محافظة الجيزة التحقيقات

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: إحالة المتهم بواقعة أحد التجمعات السكنية للمحاكمة العسكرية

"تفاصيل مثيرة" بشأن فيديو "ميكانيكى فيصل" وصديقته (فيديو)

نهاية مأساوية لـ"تبّاع" بسبب حمولة قمح بأكتوبر

ضبط "مستريح الموبايلات" بالدقهلية بعد استيلائه على مليونى جنيه

حبس متهمين بسرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

35 مصابًا فى اصطدام سيارة ترحيلات وأتوبيس سياحى بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب