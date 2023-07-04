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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقًا للقانون، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

وشدد محافظ أسيوط على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز، مدير الشئون الدينية بالمحافظة.

وخلال اللقاء استعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية المطلوب استيفاء الاشتراطات لها، والتي تتعلق بالترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية والتراخيص.

وأكد المحافظ أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والانتهاء من الملاحظات الفنية، ومتابعة الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية ومراجعة وتوفير كل وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية بالكنائس وتطبيق كل الاشتراطات الخاصة ورفع كفاءة تأمين الكنائس القائمة وملحقاتها من أخطار الحريق للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع كل الجهات المعنية من الحماية المدنية والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.

وشدد المحافظ على سرعة توفيق أوضاع الكنائس من أجل ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، منوهًا إلى دعمه الكامل لتسهيل كل الإجراءات بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن.

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أحكام الدستور والقوانين الأمان والسلامة التخطيط العمراني التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الوحدات المحلية

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