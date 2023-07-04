"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الهجوم الإسرائيلى على جنين

كشفت ولاء السالمين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت مراسلة القناة إن قوات الاحتلال واصلت اقتحام مخيم جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان على جنين بالإضافة إلى 100 جريح بينهم 20 في حالة خطرة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تشن غارات جوية ما بين الحين والآخر على مواقع تقول إنها تستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين.

وأضافت: كما أن هناك جرافات في محيط المخيم وتواصل استهداف منازل المواطنين، لافتة أنه أمس تم إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم، حيث تتم إعادة مشاهد التهجير القسري بعامي 1948 و1967، كما شهدت عدة منازل اقتحامات من قوات الاحتلال.

وأوضحت مراسلة القناة أن هناك مصادر إسرائيلية أكدت أن نحو 120 فلسطينيًا تم اعتقالهم من مخيم جنين، ومن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فضلًا عن اعتقال 9 فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل، وأحدثت ثقوبًا في جدران بعض المنازل واخترقت هذه الثقوب وانتقلت من منزل إلى آخر.