ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات الهجوم الإسرائيلى على جنين

جنين
جنين

كشفت ولاء السالمين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت مراسلة القناة إن قوات الاحتلال واصلت اقتحام مخيم جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان على جنين بالإضافة إلى 100 جريح بينهم 20 في حالة خطرة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تشن غارات جوية ما بين الحين والآخر على مواقع تقول إنها تستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين.

وأضافت: كما أن هناك جرافات في محيط المخيم وتواصل استهداف منازل المواطنين، لافتة أنه أمس تم إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم، حيث تتم إعادة مشاهد التهجير القسري بعامي 1948 و1967، كما شهدت عدة منازل اقتحامات من قوات الاحتلال.

وأوضحت مراسلة القناة أن هناك مصادر إسرائيلية أكدت أن نحو 120 فلسطينيًا تم اعتقالهم من مخيم جنين، ومن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فضلًا عن اعتقال 9 فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل، وأحدثت ثقوبًا في جدران بعض المنازل واخترقت هذه الثقوب وانتقلت من منزل إلى آخر.

الجيش الإسرائيلي الجيش مخيم جنين

الأكثر قراءة

الوكرة القطرى يعلن الاتفاق مع الأهلى على ضم حمدى فتحى

الاستاتيكا "ترسم الفرحة" على وجوه طلاب الثانوية العامة: "عوضنا عن اللي فات"

منى عبدالغنى تشارك فى جنازة علاء عبدالخالق

العثور على جثة متحللة بمساكن الكهرباء فى الشرقية

مصرع سيدة وابنتها في تصادم بسبب شاب متهور بالشرقية

ضربة جديدة لإيلون ماسك.. "ميتا" تصدر تطبيقًا جديدًا ينافس تويتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب

"عملية بدون اسم".. هل تقلل إسرائيل من أهمية العملية العسكرية فى "جنين"؟