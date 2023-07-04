نائب بلدية جنين: ما يحدث الآن نسخة مكررة مما حدث عام 2002

قال محمد جرار، نائب رئيس بلدية جنين، إن هناك محاولات مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين بمنطقة العمليات في جنين.

وأضاف جرار، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن 450 موظفا يباشرون أعمالهم في منطقة العمليات بجنين لتقديم المساعدات للجرحى.

ونوه نائب رئيس بلدية جنين بأنه لم يتلقَ حتى الآن أي مساعدات باستثناء مساعدات من الأهالي في جنين، ولكن تم تخصيص بعض المساكن الطلابية لإيواء النازحين جراء عملية جنين.

الاحتلال الإسرائيلى استهدف مراكز تجمع النازحين

وأشار نائب رئيس بلدية جنين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مراكز تجمع النازحين بمناطق الإيواء في جنين، معقبًا: "ما يحدث الآن في جنين هو نسخة مكررة مما حدث عام 2002".

وتابع: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفيين في جنين أمس بشكل متعمد.