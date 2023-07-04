محافظ الدقهلية يحيل 137 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية، مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 137 محضراً بالمخالفات في عدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذلك تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت نطاق مركز ومدينة بلقاس، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 49 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و44 محضر تصرف في إجمالي 134 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنها الشيكارة 50 كيلو جرام، و25 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 محاضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و8 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر تجميع 102 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، و1 محضر عدم وجود ميزان معتمد، و3 محاضر تجميع 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنها الشيكارة 50 كيلو جرام. كما تم ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء، شملت (1000 لتر سولار - 1000 لتر بنزين 80)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.