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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشرقاوى يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة قنا الأزهرية (صور)

وكيل قطاع المعاهد
وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة قنا الأزهرية، حيث تابع لجان: "بنين نجع حمادي،  بنين أولاد نجم،  بنين بهجورة، فتيات نجع حمادي، فتيات الرحمانية"، وذلك للتأكيد لمتابعة سير الامتحانات وعلى اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات.

رافق الدكتور أحمد الشرقاوي أثناء تفقده اللجان، الشيخ تاج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، والدكتور حمدي سليمان، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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