«لو قلت لأبوك هذبحك».. موظف يهتك عرض قاصر في التبين

«لو قلت لأبوك هذبحك» .. واقعة مأساوية تعرض لها طفل قاصر على يد جاره الذي هتك عرضه واستباح حرمة جسده منتهكًا برائته في منطقة التبين.

الواقعة عندما بدأ الطفل «أدهم» يعاني من حالة الاكتئاب وينعزل عن عائلته ويومًا بعد يومًا يظهر شيء مريب في سلوكه، كما أنه تحول من طفل بريء إلى أخر عدواني مع أشقائه ومع أصدقائه في المنطقة.

سلوك عدواني

وبدأت الأسرة تشاهد سلوك الطفل الغريب حتى حانت اللحظة التي استوقفت والده وبدأ يراقبه حتى وجده يتردد مؤخرًا على منزل جاره، ويخرج من عنده بعد وقت طويل وعندما يسأله يتردد في الإجابة حتى منعه من زيارته، وبالفعل توقف الطفل عن زيارة جاره إسلام أشرف، 36 عامًا، موظف.

ولكن عقب مرور أسبوع شاهد الأب نجله يخرج من منزل الجار مرة أخرى، هنا أمسك به وتوجه به إلى المنزل وبدأ يتعدى عليه بالضرب حتى انهار الطفل واعترف لوالده بأن جاره يهدد ويقيم معه علاقة محرمة شاذة ويجبره على الانصياع له.

تهديد بالذبح

وتابع أن الأمر بدأ بمشاهدة مباراة كرة قدم عنده في المنزل، ولكن بدأ يبادره بحركات غريبة ثم طلب منه صراحة خلع ملابسه عندما رفض تعدى عليه بالضرب وقيده وجرده من ملابسه وهتك عرضه وصوره صور فاضحة لإجباره على التردد عليه، وكان يعتقد أن الأمر مرة واحدة ولكنه تفاجيء بأنه يطارده ويطلب منه تكرار الأمر ولأنه خاف من الفضيحة كان يتردد عليه خاصة أن المتهم كان يهدد عندما يخبره أنه سيخبر والده قائلًا له : «لو قلت لأبوك هذبحك».

هنا لم يستكين الأب بل توجه إلى قسم شرطة التبين وحرر المحضر رقم 2845 لسنة 2023، العرض على النيابة للتحقيق.

المتهم أمام النيابة

وأمام النيابة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب ميوله الشاذة مستغلًا ضعف الطفل وعدم وجود أصدقاء له، وخوفه من والده الدائم، فقرر استدراجه وتعدى عليه جنسيًا بغير رضاه عدة مرات.

فقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض طفل قاصر داخل منزله بـ15 مايو، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل.

تفاصيل البلاغ

كان حرر مواطن محضر بقسم شرطة 15 مايو يتهم موظف جاره، بالاعتداء الجنسي علي نجله القاصر، داخل منزله بدائرة قسم شرطة مايو.



كان ورد بلاغًا لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده تعرض نجله الطفل "أدهم"، 15 سنة، لاعتداء جنسي علي يد جاره "إسلام أشرف"، موظف، عقب تهديده واستدراجه داخل منزله عدة مرات، حتى أبلغ والده، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.