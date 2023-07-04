محافظ الدقهلية: رفع 860 طن قمامة ومخلفات صلبة من حي شرق المنصورة وغربها خلال أيام العيد

قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، إنه جرى رفع 860 طن قمامة ومخلفات صلبة، خلال حملات النظافة التي استمرت طوال أيام عيد الأضحى، بحي شرق المنصورة وغربها.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن العمليات شملت رفع 820 طنا من القمامة، و20 طن أتربة، و20 طنا من المخلفات الصلبة وذلك بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية.

وتابع: "إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

في سياق مختلف، حررت مديرية تموين الدقهلية 92 محضرا متنوعا؛ خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز: "بندر ومركز المنصورة، بلقاس، طلخا، نبروه، ميت سلسيل، آجا، تمى الأمديد، دكرنس، المطرية"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم - إن الحملات أسفرت عن ضبط طن سكر، وتم التحفظ عليه، وتحرير 92 محضرا تموينيا متنوعا، مشددا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات.