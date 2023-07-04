ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الدقهلية: رفع 860 طن قمامة ومخلفات صلبة من حي شرق المنصورة وغربها خلال أيام العيد

محافظ الدقهلية أيمن
محافظ الدقهلية أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية أيمن مختار، إنه جرى رفع 860 طن قمامة ومخلفات صلبة، خلال حملات النظافة التي استمرت طوال أيام عيد الأضحى، بحي شرق المنصورة وغربها.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - أن العمليات شملت رفع 820 طنا من القمامة، و20 طن أتربة، و20 طنا من المخلفات الصلبة وذلك بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة والوحدات المحلية.

وتابع: "إننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين".

في سياق مختلف، حررت مديرية تموين الدقهلية 92 محضرا متنوعا؛ خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز: "بندر ومركز المنصورة، بلقاس، طلخا، نبروه، ميت سلسيل، آجا، تمى الأمديد، دكرنس، المطرية"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم - إن الحملات أسفرت عن ضبط طن سكر، وتم التحفظ عليه، وتحرير 92 محضرا تموينيا متنوعا، مشددا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالبهم واحتياجاتهم من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات. 

الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين التموين بالدقهلية الاسواق والمخابز احتياجات المواطنين

الأكثر قراءة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

مأساة "علياء" أمام محكمة الأسرة: "اجهضني ومنعني من الحمل"

نجاة سكان منطقة "كوبرى مدكور" من كارثة تسرب غاز بالجيزة

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بعد العودة من عطلة "الأضحى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين