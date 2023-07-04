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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مؤذي وبتاع مشاكل".. "وفاء" ترفع دعوى خلع على زوجها

دعوى خلع
دعوى خلع

"زوجي يتلذذ بأذية الناس في حياتهم وأعمالهم، فكل من يتشاكل معه ولو في أمر بسيط يرتب لأذيته"، بهذه الكلمات بدأت "وفاء ع." حديثها لـ"الدستور" أثناء تحريرها دعوى خلع ضد زوجها تحمل الرقم 2855 لسنة 2023 بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وأضافت: "زوجي طباعه بشعة وسيئة والجميع يكرهه، ولأنني كنت أعيش في منطقة بعيدة عنه لم نسأل عنه جيدًا، ونظرت فقط إلى أنه يعمل بوظيفة جيدة ويتحصل على راتب عالي".

وتابعت وفاء: "فور زواجنا اكتشفت أن هناك مشاكل بين شقيقته وأهل زوجها، وبرغم أنهم أقارب ومن عائلة واحدة إلا أن زوجي قام بتقديم شكوى رسمية ضد حما شقيقته في جهة عمله وادعى عليه إدعاءات كاذبة، ومن شدة حزن هذا الرجل لتشويه سمعته أصيب بجلطة واستمرت معه لمدة سنة وتوفي بعدها".

واستكملت الزوجة: "منذ زواجنا وأنا أسمع عنه كلامًا سيئًا بسبب تشويه سمعته الجميع، وانتقلنا من ٣ شقق خلال سنتين بسبب مشاجراته الكثيرة مع الجيران، والتي دائمًا تنتهي بطرده من العمارة. وبالنهاية، ادعى بأن سيدة أرملة في العقار الحالي على علاقة بصاحب العقار، وادعى بأنه يتردد عليها ليلا، فقام صاحب العقار بتكبيفه والتعدي عليه بالضرب وتصويره صورًا غير أخلاقية حتى يكون درسًا له بعدم الخوض في أعراض الناس، كذب، وأصيب ابني بالاكتئاب بسبب تصرفات والده السيئة، فقررت تركه والبعد عنه حتى تتحسن أحوال ابني، ولجأت لخلعه".

أعمال التعدي عليه بالضرب بمحكمة الأسرة تقديم شكوى دعوى خلع زنانيري

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